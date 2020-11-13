Военный показал условия, в которых его лечили от COVID-19: лекарства пришлось покупать самому

Военнослужащий 93-й ОМБр ВСУ рассказал, что симптомы коронавируса в медпункте назвали акклиматизацией, сдавать тест он поехал за свой счет, и частично за собственные деньги купил лекарства.

О "диагностике" и лечении COVID-19 в 184-м учебном центре в Старычах сержант 93-й ОМБр Владимир Остапенко рассказал изданию Цензор.нет. Воина отправили из бригады на курсы повышения квалификации в Старычи.

По словам военнослужащего, после ухудшения самочувствия он отправился в медпункт, где его жалобы на здоровье назвали акклиматизацией.

Однако вскоре Остапенко заподозрил, что заболел COVID-19, поскольку перестал ощущать запахи.

"Я пошел в медпункт, чтобы выбить машину, поехать сдать тест. Так ничего и не получилось – и в результате мы с ребятами поехали сдавать тесты за свой счет, мужики отвезли нас", – рассказал сержант.

Все это время он жил в казарме рядом с другими военнослужащими.

Через два дня военному сообщили о положительном результате теста. Транспорта для поездки в больницу снова не нашлось, и он поехал на консультацию к врачу за свой счет.

После возвращения Остапенко поместили на изоляцию в медпункте, заверив, что он там будет находиться один. Однако через несколько часов его переселили в помещение в старом здании.

По словам военного, там было очень холодно. Чтобы бороться со сквозняками, пришлось на окно повесить одеяло. Кроме того в туалете не работало электричество. С медиками он общался один раз, с помощью Viber.

По словам Остапенко, за его самочувствием никто не следил, сатурацию не измерили ни разу. А препараты, которые назначил врач, ему частично пришлось покупать за собственные деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные медики Украины, которые лечат больных коронавирусом, получат премии. Соответствующий приказ подписал министр обороны Андрей Таран.