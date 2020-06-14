Несколько американских военных экспертов заявили, что российская агрессия против Украины может угрожать безопасности союзников НАТО.

В частности такое заявление сделали американский генерал (в отставке), бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес, бывший военный атташе США в Польше Рэй Войчик, эксперт Центра анализа европейской политики США Януш Богайски и главный координатор программ по трансатлантической обороне и безопасности в аналитическом центре CEPA Картен Шмидль, сообщает War on the Rocks. По их мнению, российская агрессия может зайти за пределы Украины и коснуться других стран. ,

"То, что происходит в Украине, не обязательно касается только Украины", – говорится в статье.

Эксперты считают, что план действий по членству в НАТО для Украины и Грузии должен быть более решительным.

"НАТО должно поддерживать партнеров в регионе Черного моря – Украину и Грузию, увеличивая инвестиции в их экономическое развитие", – говорится в статье.

Кроме того, они предупредили, что после того как США выведут свои войска из Германии, НАТО потребуется более слаженная стратегия, чтобы защитить свои восточные границы и противостоять попыткам России расширить военное присутствие в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в пятницу, 12 июня, получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО. Таким образом наша страна стала одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.