"Воды в рот набрали!" Геращенко пристыдила политиков после протестов Нацкорпуса

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обвинила украинских политиков в том, что они намеренно молчат о масштабной провокации Национального корпуса, которая произошла в Черкассах 9 марта.

Своим мнением она поделилась на странице в Facebook. Геращенко осудила действия "закамуфлированных титушек, которые напали на мирный митинг".

Она заявила, что те, кто ранее обещал навести порядок, почему-то проигнорировали инцидент.

Ирина Геращенко focus.ua

Нацкорпус в Черкассах ТСН

Не заметила Геращенко и реакции со стороны других активистов, которые в подобных ситуациях тут же бросаются проводить расследования. В этот же раз, отметила политик, все "набрали в рот воды".

"Молчание ягнят. Ни няв-няв, ни мур-мур. Ни слова. Потому что беспринципные", – резюмировала вице-спикер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах представители Нацкорпуса пытались прорваться к сцене, где выступал президент Украины Петр Порошенко. В результате стычек пострадали более 20 правоохранителей.

В Партии Блок Петра Порошенко заявили, что за провокацией стоят российские реваншисты и беглые олигархи.

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