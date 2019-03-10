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"Воды в рот набрали!" Геращенко пристыдила политиков после протестов Нацкорпуса

6.1тЧитать материал на украинском

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обвинила украинских политиков в том, что они намеренно молчат о масштабной провокации Национального корпуса, которая произошла в Черкассах 9 марта.

Своим мнением она поделилась на странице в Facebook. Геращенко осудила действия "закамуфлированных титушек, которые напали на мирный митинг".

Она заявила, что те, кто ранее обещал навести порядок, почему-то проигнорировали инцидент.

Новости
Провокации в Черкассах: задержан глава "Нацкорпуса"

Ирина Геращенко

Ирина Геращенко

focus.ua

Нацкорпус в Черкассах

Нацкорпус в Черкассах

ТСН

Не заметила Геращенко и реакции со стороны других активистов, которые в подобных ситуациях тут же бросаются проводить расследования. В этот же раз, отметила политик, все "набрали в рот воды".

"Молчание ягнят. Ни няв-няв, ни мур-мур. Ни слова. Потому что беспринципные", – резюмировала вице-спикер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах представители Нацкорпуса пытались прорваться к сцене, где выступал президент Украины Петр Порошенко. В результате стычек пострадали более 20 правоохранителей.

В Партии Блок Петра Порошенко заявили, что за провокацией стоят российские реваншисты и беглые олигархи.

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Персона
Ирина Геращенко
Место
УкраинаЧеркассы
Теги
НацкорпусБПП
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Комментарии
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Абыдно, да?!
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
А чего им реагировать? Эта провокация делалась Аваковым/коломойским именно в интересах Зеленского, Тимошенко, Гриценко и тому подобных. Провокация удалась, хотя и с пострадавшими полицейскими. Но на них Авакову плевать. Такой у нас нынче министр внутренних дел.
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Chesny Victor
Chesny Victor
Все ребята. Поздно пить Боржоми. Маховик раскручен, а куда полетит, только черту известно.
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