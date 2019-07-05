"Водку не пили!" Темнокожий ликвидатор ЧАЭС рассказал, как врали о Чернобыле

Единственно известный темнокожий ликвидатор аварии на ЧАЭС Игорь Хиряк из российского Череповца после выхода сериала "Чернобыль" и повышенного внимания журналистов стал знаменитостью.

За месяц раздал с десяток интервью и даже побывал в Москве на ток-шоу, сообщает ТСН.

Говорит, что фильм смотрел, но много в нем придумано. Например, пить военным было строго запрещено, и советские солдаты не выводили радионуклиды водкой.

Бывший ликвидатор уже пенсионер, но продолжает работать на родном предприятии, играет в КВН и участвует в реконструкциях баталий 1812 года, причем на стороне французов. Кроме того, он мечтает когда-нибудь снова увидеть ЧАЭС.

Игорь Хиряк и журналист Роман Цымбалюк

Как сообщал OBOZREVATEL, он родился в Харькове, но всю жизнь живет в российском Череповце. Отец остался в Украине, с ним почти не общается. Последний раз Игорь был на исторической родине как солдат-срочник.

"Я осенью 1985 года был призван из Череповца в армию. По распределению попал в понтонно-мостовой полк в Киев. В связи с аварией полк был направлен в Чернобыль. Первоочередная задача была - привести переправу через Припять, чтобы эвакуировать граждан", - рассказал он.

Люди не знали, что едут из Припяти навсегда. Хиряк говорит, как и все в те времена, не понимал ни масштабов случившегося, ни чем это грозит ему и всем, кто оказался в зоне ядерной катастрофы.

"Никто не знал, куда едет. Было объявлено, что это обучение, что враг применил ядерное оружие и нужно применять средства химической защиты", - вспоминает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Хиряк стал звездой после выхода сериала "Чернобыль".

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