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28 марта • обновлено в 00:42
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Во время карантина в Украине более 2 млн человек остались без работы

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В условиях карантина в Украине без работы остались более двух миллионов человек.

Об этом в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" заявил президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Чижиков. По его словам, с момента начала карантина более 600 тысяч предпринимателей остановили свою деятельность, а более двух миллионов украинцев сидят без работы.

"По нашим оценкам, порядка 600 предпринимателей остановили свою деятельность. А если говорить о безработице, то официально сейчас около 1,5 миллионов безработных. Еще есть неформальная экономика, где тоже около полумиллиона человек остановили свою деятельность. То есть, в условиях карантина более чем 2 миллиона человек испытывают трудности с работой", - рассказал он.

Геннадий Чижиков

Геннадий Чижиков

Скриншот из видео

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, где найти работу в Киеве во время карантина.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
Тег
безработица
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