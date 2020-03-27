Во время карантина в Украине более 2 млн человек остались без работы

В условиях карантина в Украине без работы остались более двух миллионов человек.

Об этом в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" заявил президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Чижиков. По его словам, с момента начала карантина более 600 тысяч предпринимателей остановили свою деятельность, а более двух миллионов украинцев сидят без работы.

"По нашим оценкам, порядка 600 предпринимателей остановили свою деятельность. А если говорить о безработице, то официально сейчас около 1,5 миллионов безработных. Еще есть неформальная экономика, где тоже около полумиллиона человек остановили свою деятельность. То есть, в условиях карантина более чем 2 миллиона человек испытывают трудности с работой", - рассказал он.

Геннадий Чижиков Скриншот из видео

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, где найти работу в Киеве во время карантина.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся