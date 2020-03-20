Во Львовской области зафиксировали 44 подозрения на COVID-19

Во Львовской области зафиксировали 44 подозрения на коронавирус COVID-19.

Об этом во время брифинга в пятницу, 20 марта, сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Андрей Васько, пишут "Варианты".

Чиновник отметил, что 32 пациента сейчас находятся в инфекционной больнице, остальные – на домашнем карантине.

Коронавирус в Украине

"Из них 32 человека находятся на лечении в инфекционной больнице. Их состояние близкое к средней тяжести. Остальные пациенты – или на домашнем карантине в связи с легкостью состояния, или есть опровергнутый диагноз коронавируса и пришли отрицательные анализы. У нас есть четыре пациента, на которых пришли отрицательные результаты, и это все анализы, которые мы получили. Других результатов – ни положительных, ни отрицательных – у нас на сегодняшний день нет", – отметил Васько.

Также он пожаловался, что Лабораторный центр в Киеве загружен, поэтому есть очередь на проведение анализов.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что город в условиях карантина из-за коронавируса перешел в режим максимальной готовности к чрезвычайным ситуациям.

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