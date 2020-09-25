Во Львове спасают ребенка с COVID-19: неравнодушные собрали 225 тысяч на лекарство

В реанимацию Львовской больницы Охматдет госпитализирован 14-летний ребенок с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии.

Для лечения Софии был срочно необходим препарат стоимостью 225 тысяч гривен. Средства собрали благотворители с помощью неравнодушных людей, сообщает ТСН.

К COVID-19 у девочки присоединилось еще одно заболевание – болезнь Кавасаки. К счастью, ребенка удалось спасти, и София пошла на поправку. По словам врачей, ее вскоре смогут выписать из стационара.

"После того как дали иммуноглобулины, произошла значительная положительная динамика, исчезли высыпания на коже, снизилась лихорадка. Девочка буквально за несколько дней стабилизировалась, ее перевели из реанимации в педиатрическое отделение. Состояние у больной близкое к удовлетворительному, я думаю, что скоро будет выписываться из стационара", – рассказала заведующая реанимационным отделением Вера Приймакова.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Львове 3-летняя девочка, которая заболела коронавирусом, уже десятый день (с 14 сентября) находится на искусственной вентиляции легких.