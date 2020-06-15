Во Львове пропали две девочки-подростка: последний раз их видели в такси

Полиция разыскивает пропавших девушек 13 и 14 лет

В воскресенье, 14 июня, во Львове исчезли две несовершеннолетних девушки.

Как сообщается на официальном сайте полиции Львовской области, разыскиваются 14-летняя Виктория Савка и 13-летняя Ирина Луковая (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил в Facebook, что вечером родственники посадили девушек в такси, которое должно было доставить их домой.

Водителя такси нашли и допросили. Правоохранителям он сообщил, что девушки вышли возле супермаркета "Сильпо", а он продолжил работать.

Девушки до сих пор не пришли домой, мобильные телефоны выключены.

К розыску несовершеннолетних задействованы сотрудники служб и подразделений полиции Львовщины.

По факту возбуждено уголовное производство по п.1, 2 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "без вести пропавшие".

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