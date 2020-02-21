Похоронили спустя 6 лет: во Львове попрощались с убитым на Донбассе Героем

Во Львове 20 февраля попрощались с военнослужащим 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Михаилом Турчином, который погиб 5 сентября 2014 года на Донбассе.

Все это время тело солдата не могли идентифицировать. Останки солдата перезахоронили 21 февраля, пишет 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ в Facebook (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отдать последнюю дань десантнику прибыли ветераны АТО, представители духовенства и власти.

Во Львове простились с Михаилом Турчином facebook.com/80brigade

Подполковник Олег Баляс вспомнил, что Турчина призвали в 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду в первую волну мобилизации из села Озеряны, что на Ивано-Франковщине.

"5 сентября во время выполнения боевого задания парень с собратьями попал в засаду. Подразделение понесло потери. Погиб и Михаил. Но мы знаем, что десантники не умирают – они возвращаются на небо", – сказал Олег Баляс.

Во Львове простились с Михаилом Турчином facebook.com/80brigade

Сержант в отставке Игорь Бездух, побратим погибшего, сказал, что после прощания наконец почувствовал большое облегчение, так как Михаила похоронили на малой родине.

"В тот день мы попали во вражескую засаду, которую боевики устроили неподалеку от села Цветные Пески. Мой БТР двигался впереди, а Михаил шел позади. Его машину подбили, экипаж погиб", – рассказал Бездух о бое, в котором погиб десантник. Тогда скончались 20 украинских защитников.

Во Львове простились с Михаилом Турчином facebook.com/80brigade

36-летний Михаил Турчин в июне 2014 года добровольно пришел в военкомат. В августе был призван в военную часть 80-й аэромобильной бригады, которая дислоцируется во Львове.

Без вести пропавшим его считали начиная с 5 сентября 2014 года, когда он пропал в Новоайдаровском районе Луганской области. Он был похоронен как безымянный герой в братской могиле.

Во Львове простились с Михаилом Турчином facebook.com/80brigade

Во Львове простились с Михаилом Турчином facebook.com/80brigade

Во Львове простились с Михаилом Турчином facebook.com/80brigade

Во Львове простились с Михаилом Турчином facebook.com/80brigade

Во Львове простились с Михаилом Турчином 5 канал

Во Львове простились с Михаилом Турчином 5 канал

Во Львове простились с Михаилом Турчином 5 канал

Во Львове простились с Михаилом Турчином 5 канал

Как писал OBOZREVATEL, террористы "ЛНР" 20 февраля отдали Украине тело погибшего под Золотым воина ВСУ Максима Хитайлова. Также оккупанты вернули останки еще одного Героя, который был убит в 2014 году.

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