Главная Новости
12 июня • обновлено в 00:10
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Во Львове мощный ураган повалил десятки деревьев: погибла женщина. Фото и видео непогоды

1.2т
Читать материал на украинском

В четверг, 11 июня, во Львове во время урагана погибла 28-летняя женщина – на её дом упало дерево.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета. Они сообщили, что трагедия произошла в пгт Брюховичи, что входит в состав Львова.

"Из-за бури и шквального ветра в Брюховичах на улице Макаренко на дачный дом упало дерево. В это время в доме находилась 28-летняя девушка. От полученных травм она скончалась на месте", – говорится в сообщении.

Во Львове из-за упавшего на дом дерева погибла женщина

Во Львове из-за упавшего на дом дерева погибла женщина

Брюховицкий сельсовет

Во Львове из-за упавшего на дом дерева погибла женщина

Во Львове из-за упавшего на дом дерева погибла женщина

Брюховицкий сельсовет

Как сообщает сайт "Твой город", во Львове в этот день прошел сильный ливень с градом, дождем и молнией. Многие улицы затопило, а часть общественного транспорта на несколько часов прекратила движение.

После в горсовете подсчитали, что из-за непогоды упало 16 деревьев, некоторые из них повредили провода электропередач. Всего за этот день выпало около четверти месячной нормы осадков.

Во Львове мощный ураган повалил десятки деревьев

Во Львове мощный ураган повалил десятки деревьев

Твой город

Во Львове мощный ураган повалил десятки деревьев

Во Львове мощный ураган повалил десятки деревьев

Твой город

Во Львове мощный ураган повалил десятки деревьев

Во Львове мощный ураган повалил десятки деревьев

Твой город

Во Львове мощный ураган повалил десятки деревьев

Во Львове мощный ураган повалил десятки деревьев

Твой город

Во Львове мощный ураган повалил десятки деревьев

Во Львове мощный ураган повалил десятки деревьев

Твой город

Во Львове мощный ураган повалил десятки деревьев

Во Львове мощный ураган повалил десятки деревьев

Твой город

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня в Турийском районе на Волыни сильный град размером с орех уничтожил рассаду и овощи у местных жителей.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Место
Украина Львов
Теги
ураган ливень погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 070.

    Вылечились: 13 141. Умерли: 854.

  • В мире заболели более 7,5 млн человек, погибли – больше 421 тысяч.

  • Мать из Калифорнии призвала не надевать маски на маленьких детей. Она озвучила смертельные риски.

  • Ляшко назвал причину нового антирекорда Украины по COVID-19.

  • В США на людях испытали лекарство, не дающее заразиться коронавирусом.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги