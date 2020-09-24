Во Львове 3-летняя девочка 10-й день находится на ИВЛ из-за COVID-19, ей становится хуже

Во Львове 3-летняя девочка, которая заболела коронавирусом, уже десятый день (с 14 сентября) находится на искусственной вентиляции легких.

Как сказано в сюжете ТСН, ребенок из Николаевского района лежит в реанимации больницы Охматдет. Это второй ребенок в Украине, которому из-за осложнений понадобился такой метод лечения.

По словам врачей, сперва у девочки развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Потом у нее подтвердили третью степень сердечно-сосудистой, дыхательной и почечной недостаточности.

"Состояние ребенка крайне тяжелое, угрожающее. Сейчас девочка на искусственной высокочастотной вентиляции легких. С помощью дополнительной аппаратуры ребенку оксигенируется кровь. Мы забираем от ребенка венозную кровь и возвращаем назад уже насыщенную кислородом. Состояние с отрицательной динамикой", – рассказала заведующая реанимационного отделения Вера Приймакова.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Украине от коронавируса скончался второй ребенок. В Украине увеличивается количество смертей от коронавируса среди молодых людей, отметили врачи.