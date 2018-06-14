ВНО-2018: шестая часть школьников завалила украинский язык

Экспертная комиссия определила пороговые баллы для оценки результатов внешнего независимого оценивания (ВНО).

Как сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования, минимальные 23 балла и больше в тестах по украинскому языку и литературе набрали 86% абитуриентов.

При этом, 14% учеников не набрали даже необходимого минимума.

Отмечается, что в тестах по математике комиссия установила минимальным порогом -10 баллов. Таким образом сдали ВНО 81% абитуриентов.

По поводу иностранного языка, то проходным баллом определили 23. Его сдали по отдельным языкам от 82% до 88% абитуриентов. Лучшие показатели у испанского — 88%, худшие у немецкого — 82%.

При этом лучше всего ученики сдали биологию: проходные 22 бала набрали 92% абитуриентов.

С результатами тестов можно будет ознакомиться 15 июня, а 16 июня центр откроет доступ к скан-копиям бланков ответов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня в сети обнародовали правильные ответы по истории Украины.