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14 ноября • обновлено в 01:53
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Внимание, розыск! В Киеве пропал ребенок: приметы и фото мальчика

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В районе улицы Лукьяновская в Киеве пропал ребенок 2008 года рождения с короткой стрижкой, одетый в синюю куртку и темные штаны.

Об этом в Facebook пишет "Киев Оперативный". Также сообщается, что мальчика зовут Вадим Гончаров.

Вадим Гончаров

Вадим Гончаров

facebook.com/KyivOperativ

Сообщается, что ребенок пропал 13 ноября около 17-19 часов. Мама пропавшего просит сообщить о его местонахождении по телефону 096-0243140.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Оболонском районе Киева в торгово-развлекательном центре "Метрополис" восьмилетний мальчик упал с высоты второго этажа.

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Автор
Алекс Шухарт Алекс Шухарт
Место
Украина Киев
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