Внимание, розыск! В Киеве пропал ребенок: приметы и фото мальчика

В районе улицы Лукьяновская в Киеве пропал ребенок 2008 года рождения с короткой стрижкой, одетый в синюю куртку и темные штаны.

Об этом в Facebook пишет "Киев Оперативный". Также сообщается, что мальчика зовут Вадим Гончаров.

Вадим Гончаров facebook.com/KyivOperativ

Сообщается, что ребенок пропал 13 ноября около 17-19 часов. Мама пропавшего просит сообщить о его местонахождении по телефону 096-0243140.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Оболонском районе Киева в торгово-развлекательном центре "Метрополис" восьмилетний мальчик упал с высоты второго этажа.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!