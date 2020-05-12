Главная Новости
12 мая • обновлено в 21:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Влияет даже на мозг: исследователи обнаружили новую угрозу от COVID-19

1.9т
Читать материал на украинском

У половины пациентов с COVID-19, которых проверили с помощью МРТ, обнаружили аномалии головного мозга.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает The Science Times, исследования были проведены в Стамбульском университете. Так, согласно их данным, в отделение интенсивной терапии поступило 235 пациентов с COVID-19, у 50 из которых развились неврологические симптомы. 27 заболевшим сделали МРТ, а после оказалось, что у 12 из них (44%) серьезные аномалии головного мозга.

Нарушения наблюдались в разных частях мозга: в лобной, теменной, затылочной, височной долях и так далее. По мнению исследователей, это могло стать следствием цитокинового шторма. У пациентов были обнаружены инфекционный или аутоиммунный энцефалит, судороги, гипогликемия и гипоксия.

У 44% пациентов с COVID-19 МРТ показало аномалии головного мозга

У 44% пациентов с COVID-19 МРТ показало аномалии головного мозга

"Некоторые вирусные и аутоиммунные энцефалиты могут иметь специфическую схему вовлечения, что полезно для составления дифференциального списка, однако неспецифическая картина визуализации в нашей серии препятствует достижению конкретной диагностики на основе МРТ", – пишут исследователи.

Ученые отмечают, что пока рано говорить о влиянии COVID-19 на головной мозг, однако, исследования в этой области планируют продолжать.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские медики установили, что первым симптомом COVID-19 является потеря обоняния.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Теги
исследование вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 023.

    Вылечились: 3373. Умерли: 425.

  • В мире заболели более 4,2 млн человек, погибли – 285 тысяч.

  • Италия ускорила выход из карантина, а Испания ввела обязательную самоизоляцию для туристов.

  • Ученые обнаружили причину высокой смертности от COVID-19 – нашлась связь с раком и диабетом.

  • Названа категория пациентов, которые обладают самым мощным иммунитетом к коронавирусу.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги