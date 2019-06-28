Научитесь делать паузы. Послушайте, прежде чем говорить. Подумайте, прежде чем действовать.

Прежде, чем делать выводы, всегда нужно все взвесить. Попытайтесь понять человека, перед тем, как вынести суждение. Иногда мы можем незаслуженно дать оценку какому-то поступку или действию, и этим обидеть человека. Старайтесь не допускать такого и всегда давайте людям ещё один шанс. Упустив шанс, вы никогда не вернёте время. Не потеряйте то, что вам даётся!

Все, что мы получаем в жизни, происходит не случайно. Умейте правильно распоряжаться всем, что у вас есть.

Важно разумно распределять своё время и реально оценивать свои силы. Тогда все дела будут успешными и приносить только хорошие результаты!

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