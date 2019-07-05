Партия “Слуга народа” предлагает сначала выиграть информационную войну на Донбассе. А затем уже экономически возвращать оккупированные территории в состав Украины.

Тезисы о будущей политике президента и, судя по последним рейтингам, крупнейшей фракции следующего созыва парламента, озвучили во время тематического круглого стола.

К слову, название у него довольно символическое: “Возрождение. Развитие. Стабильность”.

Так, по словам главы партии Дмитрия Разумкова, прежде всего Украина ставит за цель выиграть информационную войну на Донбассе. Месседж довольно интересный, к слову его сразу после победы на президентских выборах оглашал и Владимир Зеленский.

Он пообещал создать аналог информационных войск среди медийщиков и журналистов. Правда, после двух месяцев президентства никаких конкретных шагов в этом направлении так и не видно.

Круглый стол по реинтеграции

Второй вектор, как уже сказано выше — экономическое развитие региона. По предварительным подсчетам, на восстановление Донбасса нужно около 300 миллиардов гривен (или 10 миллиардов евро). К сравнению, это примерно треть всех запланированных доходов Украины на 2019 год.

Откуда брать эти деньги? Пока известно лишь об идеи президента заставить всех олигархов “скинуться” на восстановление региона. Идея хорошая, не мягко говоря слабо реализуемая. Еще один вариант — деньги международных доноров и партнеров. Реально, но выделят ли деньги и сколько?

В рамках круглого стола команда “Слуги народа” анонсировала создание новой платформы по реинтеграции оккупированных территорий. Судя по всему, этот вопрос от пропрезидентской партии будет курировать бизнесмен Владимир Воронов. Он возглавляет команду Зеленского в Донецкой области, а также баллотируется под проходным 41 месте в списке кандидатов.

В целом идеи по Донбассу интересные, но пока, к сожалению, без конкретики. Судя по всему, если продвижения по Донбассу будут, то не раньше сентября. Во-первых, новый созыва парламента начнет свою работу осенью. Во-вторых, по информации из разных источников после выборов активизируется Минский процесс или его аналог.

По крайней мере, с учетом недавнего обоюдного отвода вооружений от Станицы Луганской, какие-то договоренности уже есть. В-третьих, сам президент Владимир Зеленский заявил о подготовке некоего форума по реинтеграции Донбасса уже этой осенью.

Посмотрим, что из этого выйдет. С одной стороны, вероятно, полноценной реинтеграции Донбасса в Украину без компромисса не будет. С другой — готова ли команда президента не сдавать интересы страны Москве — время покажет.

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