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4 апреля • обновлено в 00:31
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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко
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VIP-тусовка была в шоке: испугались за себя и стали спасать страну

Много думал.

Говорил с адекватными чиновниками, лечащими врачами и медицинскими импортёрами.

Общее мнение у всех одинаковые.

То, что в Украине первыми с симптомами коронавируса попали в больницу именно ВИП пациенты, прилетевшие из Европы - это просто какой-то Божий промысел.

Если бы этого самолёта из Куршавеля не было бы - его надо было бы обязательно придумать.

Обеспеченные люди это ведь тусовка.

Новость о том, как легко оказывается можно заболеть и в каких условиях в сытом и обеспеченном Киеве лечат их знакомых, что нет ничего от тестов до ЭКМО - привела большинство богатых, влиятельных и успешных людей этой страны в абсолютный шок.

Из тех, кто заболел все так или иначе кого-то знали. И осознание того, что вот прямо сейчас твой сосед по Конче Заспе, твой знакомый по спортзалу, твой коллега по Парламенту или подружка твоей жены уже заболели и уже требуют госпитализации и высококлассной медицинской помощи - стало для большинства призывом немедленно действовать.

Именно самые влиятельные и обеспеченные люди этой страны первыми осознали, что если прямо сейчас не начать помогать и за свои кровные обеспечивать больницы - то завтра и им будет негде и не на чем лечиться.

И спасая себя они начали спасать всю систему здравоохранения страны.

За один этот месяц, все эти люди, их друзья, их коллеги и люди из их окружения вложили в украинскую медицину больше, чем все спонсоры за все годы независимости.

Власть медленна.

Государство инертно.

Решения погрязли в бюрократии.

Бюджетные закупки сильно зарегулированы.

И добровольные частные большие деньги стали настоящим спасением.

Сэкономлено драгоценное время.

Сэкономлено уже как минимум несколько миллиардов бюджетных денег.

И главное - на том, что уже было закуплено ими и поставлено по стране, сегодня уже вовсю лечат и спасают людей.

Это фактически запустило сумасшедшую волну меценатства и внебюджетного обеспечения больниц и врачей по всей стране.

Поверьте.

Стоимости газоанализаторов, насосов, мониторов, рентгенов, УЗИ, аппаратов ИВЛ, ЭКМО это не каски и не тепловизор - купить это обычным людям было бы просто не под силу.

Так нельзя, конечно, говорить.

Но все что не делается - все к лучшему.

Теперь уже точно можно сказать.

По факту, все эти сотни меценатов очень сильно помогли не столько себе - сколько всей Украине.

Спасибо.

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Автор
Алексей Давиденко Алексей Давиденко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Алексея Давиденко
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Комментарии
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Mega Death
Mega Death
Может еще каких-нибудь вирусов на Украину запустить, глядишь еще чего-нибудь построят или отремонтируют. )))
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
да-во время беды мы научились обьединять усилия...и это хороший знак...
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Ну тогда надо их еще раз запустить в Кюрщавель!
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