Виновата погода: ученые предупредили украинцев о проблемах со здоровьем

В Украине с 13-го по 14 апреля прогнозируются субкомфортные погодные условия. Подобная погода может быть опасной для здоровья человека.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. Синоптики уточнили, что при такой погоде украинцы могут испытывать перепады эмоций, снижение внимания и работоспособности, а также повышенную сонливость.

"Во время субкомфортных погодных условий человек испытывает умеренные тепловые нагрузки, субъективное теплоощущение – очень тепло", – предупредили в Укргидрометцентре.

Также ученые заявили, что некоторые люди в эти дни могут страдать снижением иммунитета, раздражительностью и чрезмерной возбудимостью.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что выходные, 13 и 14 апреля, в Украине будут преимущественно холодными, только на востоке и юге воздух будет теплее.

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