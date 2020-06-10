Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пошутил, что кофе вместе с президентом Владимиром Зеленским в Хмельницком стало "самым дорогим в его жизни".

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Об этом заместитель министра здравоохранения написал на своей странице в Facebook. Некоторые украинцы обвинили его в двойных стандартах, другие – с юмором отнеслись. Также пост прокомментировал политик Олег Ляшко.

Виктор Ляшко пошутил о кофе с Зеленским в Хмельницком Facebook Офиса президента

"Виктор, как вы можете призывать украинцев придерживаться карантина, если сами его нарушаете? Думаю, по совести, вы должны уйти в отставку", – написал лидер Радикальной партии.

Виктор Ляшко пошутил о "самом дорогом кофе" с Зеленским Facebook Виктора Ляшко

Виктор Ляшко пошутил о "самом дорогом кофе" с Зеленским Facebook Виктора Ляшко

Одни пользователи соцсети написали, что такие действия чиновников являются двойными стандартами: "Вы понимаете, что после этого никаких карантинов в стране больше не будет?", "Вы своим антипримером становитесь причиной заболеваний и смертей многих людей".

Виктор Ляшко пошутил о "самом дорогом кофе" с Зеленским Facebook Виктора Ляшко

В то же время другие пользователи не увидели в публикации ничего страшного, а некоторые с юмором отреагировали на него: "Но это эксклюзивный вкус кофе в компании с президентом", "Это ценный, но точно не самый ценный опыт", "В открытом мире такого кофе будет все больше, держитесь!".

Виктор Ляшко пошутил о "самом дорогом кофе" с Зеленским Facebook Виктора Ляшко

Виктор Ляшко пошутил о "самом дорогом кофе" с Зеленским Facebook Виктора Ляшко

Как сообщал OBOZREVATEL, президента Украины Владимира Зеленского оштрафовали за нарушение карантина во время рабочей поездки в Хмельницкий.

Ранее Офис президента опубликовал фото, на котором в одном из городских кафе глава государства сидит за столиком, несмотря на карантинные ограничения. На снимке также присутствует главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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