Главная Новости
1 июня • обновлено в 09:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Антон Геращенко
Антон Геращенко
Заместитель министра внутренних дел Украины Все статьи автора

Видеокамера зафиксировала первое нарушение

737

Исторически первым официально зафиксированным нарушителем скоростного режима стал автомобиль Audi Q7, двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00 01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали - до 70 километров в час.

Этот автомобиль был зафиксирован камерой, расположенной по адресу Чоколовский бульвар 24.

Эта камера установлена именно там, так как это одно из мест концентрации ДТП с тяжкими последствиями.

В этом месте в Чоколовский бульвар, через нерегулируемый перекрёсток, вливается дорожный трафик с улицы Авиаконструктора Антонова и водители, двигающиеся со стороны Севастопольской площади с превышением скорости, не успевают среагировать и затормозить.

Теперь владелице Audi Q7 на адрес ее регистрации, придет письмо с сообщением о правонарушении, с QR кодом, по которому она сможет посмотреть видеофайл с местом и временем события и с информацией о сути произошедшего.

Если она оплатит штраф в течении 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен. Если после 10 дней - 255 гривен.

Если не оплатит, по какой-либо причине, то штраф будет взыскиваться через систему Исполнительной службы Министерства юстиции.

Если гражданин не согласен с постановлением о нарушении ПДД, зафиксированном в автоматическом режиме, он может его обжаловать, обратившись в Департамент патрульной полиции или в суд.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Антон Геращенко Антон Геращенко
Место
Украина Киев
Источник
Источник: Facebook Антона Геращенко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 23 672.

    Вылечились: 9538. Умерли: 708.

  • В мире заболели более 6,1 млн человек, погибли – 370 тысяч.

  • Китай подтвердил новую версию происхождения коронавируса – это не животные с рынка

  • Осенью в Украине вероятна вторая волна коронавируса. Минздрав готовится

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги