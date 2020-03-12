"Вернусь ли я живой?" Ветеран АТО растрогал украинцев постом о защитниках

Ветеран АТО, волонтер Андрей Рымарук растрогал украинских пользователей сети проникновенным постом о буднях защитников страны, которые несут службу на Донбассе.

Он поделился им на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook и получил большой отклик. Всего за несколько часов текст собрал 5,4 тыс. лайков, 250 комментариев и 1,2 тыс. распространений.

Ниже приводим полный текст автора без изменений.

Чуть больше чем пол года они проводят на небольшом клочке земли, а иногда и под землей. Там они живут, питаются, моются, смотрят новости, говорят по телефону, пишут сообщение детям и любимым.

Чуть больше чем полгода их руки постоянно грязные. Иногда в смазке для чистки оружия, которая очень плохо отмывается. Иногда загрязняются землей и грязью, копая новую траншею в сторону врага. Те руки всегда поцарапанные или в мозолях. А еще, к сожалению, бывают моменты, когда эти руки в крови погибшего побратима.

Чуть больше чем полгода в постоянном напряжении. Инстинкт самосохранения гоняет адреналин по венам. Каждый день обстрелы, свист пуль над головой, разрыв мин. Готовность к ответному огню, перезарядке оружия в полной темноте, один и тот же голос по рации.

Воин ВСУ на Донбассе Сергей Михальчук

Чуть больше чем пол года – это ротация! И каждый, кто отправляется на ротацию, задает себе один простой вопрос: "Вернусь ли я живой?!".

А я, перечитывая эти предложения, понимаю, что по сравнению с нашими бойцами, не такой уж и уставший. Поэтому продолжаю помогать армии.

Под постом Рымарука украинцы высказали свою поддержку Героям, которые борются за независимость Украины, а также оставили для них множество слов благодарности.

"Пусть Господь сохранит жизнь каждому нашему защитнику! Низкий поклон вам, наши воины!", "Божьего благословения вам, наши защитники. Низкий поклон вам. Искренняя благодарность украинским воинам. Возвращайтесь живыми. Слава Героям Украины", "Склоняю голову перед нашими славными защитниками", – пишут люди.

"Спасибо! Пусть Господь защитит вас и убережет от всего злого. Возвращайтесь живыми! Слава вам, Герои!", "Пусть вам Господь сохранит каждому жизни, даст всем здоровье, силу, терпение и везение", "Низкий поклон за наше мирное небо здесь. Берегите себя и возвращайтесь живыми", "Спасибо, что не устаете! Спасибо за надежду! Низкий поклон за Украину! Да хранит вас Господь", – благодарят они воинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев впечатлила история семьи погибшего воина ВСУ Петра Третьяка. Его жена, сын и невестка, несмотря на потерю близкого человека, решили продолжить дело защитника и также вступили в ряды украинской армии.

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