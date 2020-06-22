Ветеран АТО извинился за фейк о "пластиковых" медалях для ВСУ

Ветеран АТО Мартин Брест извинился перед Министерством обороны Украины из-за своего поста о том, что участникам войны на Донбассе якобы выдают пластиковые медали. Он заявил, что эта информация оказалась фейком.

Опровержение собственных слов защитник Украины опубликовал на личной странице в Facebook и сказал в свое оправдание, что неумышленно ввел всех в заблуждение.

"Я должен извиниться перед теми людьми, которых, хоть и невольно, обманул своим постом про медаль, и перед Министерством обороны Украины. Эмоции при обнаружении этих сверхлегких медалей хлестали просто через край", – написал Брест.

По словам ветерана, изначально его смутил вес медали – ведь сплав оказался настолько легким, что очень напомнил пластик.

"По моей просьбе ребята попытались поджечь, ожидая, что медаль расплавится. Но сплав нагрелся. Скриншот с этого видео – под постом. Я поторопился с выводами, запостил непроверенную информацию и поступил откровенно хр*ново", – признал свою неправоту Брест.

Мартин Брест признался, что случайно распространил фейк о "пластиковых" медалях для ветеранов Facebook Мартина Бреста

Подытоживая, он отметил, что поймет, если Минобороны подаст на него в суд, ведь его вина неоспорима.

"Сохранять хорошую мину при плохой игре не считаю нужным, оправдываться или защищаться тоже – наплужил, откровенно лажанулся. Еще раз приношу вам свои извинения", – резюмировал Брест.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально Брест утверждал, что "пластиковую" медаль якобы красят в золотистый цвет, чтобы она была похожа на металическую. Из-за этого он обвинил Минобороны в унижении Героев.