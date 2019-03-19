Весна отменяется? Синоптик дал неожиданный прогноз погоды в Украине

Настоящая весенняя, теплая и солнечная погода в Украине ожидается лишь ближе к середине апреля.

Такой прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Комсомольская правда". По его словам, хоть в последние дни марта и ожидаются устойчивые "плюсы", погоду все же испортят дожди.

"По Украине пройдут осадки в течение нескольких дней в конце месяца, а до 22 марта будет еще и мокрый снег, на севере — более сухой", — сказал он.

"Весна придет не быстро, но уже с 5-6 апреля можно быть уверенным в окончании холодного периода. Еще 6-7-го просчитываются ночные заморозки", — предупредил Горбань.

При этом синоптик добавил, что "этот апрель в любом случае будет теплее, чем у нас обычно бывает".

В свою очередь синоптик Владимир Деркач отметил, что "тепло будет идти к нам со скрипом", и в апреле лишь "начнется борьба тепла и холода". "Погода будет очень переменчивой, но серьезного тепла ждать в апреле не стоит", — прогнозирует он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам других синоптиков, в Украине ожидается позднее и короткое лето в 2019 году, а осенняя погода наступит уже в конце августа.

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