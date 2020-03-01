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1 марта • обновлено в 10:49
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

Весна 2014 года была нервной, Россия уже отжимала Крым

3.2т

Я всегда считал и сейчас считаю, что слово преобладает над силой. Мудрое и честное слово. И сегодня фейсбук снова напомнил мне историю, как правильные слова вовремя принесённые остановили конфликт. Массовый. Я уже и забыл про эту историю. Но благодаря Дмитрию Саусю теперь вспоминаю эту историю каждый год 1-го марта. Так что спасибо нмму, что дал повод вспомнить эту историю.

Весна 2014 была нервная. Тогда много сторон было заинтересованны во внутренних конфликтах в Украине. Россияне уже тогда активно разыгрывали свою "церковную" карту. Поэтому устраивали всякие провокации. Так было когда они с помощью местных сателлитов в Киеве организовали ходу за русский мир.

Заметьте, что это все происходило уже тогда когда Рашка наш Крым отжимала. Абсолютно понятно, что та хода "за рузький мир" провоцировала ответную реакцию у тех людей которым подобное пришлось не по нраву. Для них это было явным раздражителем. У нас аннексировали тогда Крым и в это же время происходит полная мерзостью - пропаганда кремлевских идей на киевских улицах в виде этой ходы. А дальше сама история. В общем Киев, улица Лаврская.

Мы откуда-то шли с двумя приятелями из УНА-УНСО. Видим, а прямо перед центральным входом в Лавру нарастает противостояние. Крики, вопли, маты со всех сторон и в воздухе прямо разлито напряжение.

Что происходит? С одной стороны озверевшие бабки, которые всех подряд клянут и проклинают, с ними крепкие мужики (типа случайно шли мимо), и разный непонятный, но агрессивный люд. С другой стороны явно не любители "рузького мира". Люди из "Самообороны" Майдана и ультрасы. А между ними конная милиция. Именно милиция, тогда полиции еще не было. Ну и просто милиция, которая после Майдана была деморализована и меньше всего хотела вмешиваться в конфликт и наводить порядок. В воздухе нарастал градус агрессия и уже всем было понимание неизбежного мордобоя. И множество телекамер в ожидании массовой драки.

Угадайте, что сделал ваш покорный слуга? Правильно! Я, как любитель искать приключения на свою пятую точку, вместе с 2 приятелями помчался туда и мы стали между сторонами конфликта. С каждой стороны звучали оскорбления. Ждать мордобоя оставалось недолго. Я попытался образумить обе стороны. Но никто не хотел слушать. И тогда я запел. Скажу сразу, пою я отвратительно. У меня нет ни слуха, ни, голоса, ни чувства ритма. Видимо тут природа на мне отдохнула. Но я запел.

- Ще не вмерла України ні слава, ні воля, затянул я во всё горло.

- Ще нам, браття українці, усміхнеться доля, - подхватили мои приятели из УНСО и нас стало уже трое поющих во время конфликта.

- Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, - запели ультрасы, самооборона и милиционеры.

- Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці, - звучало в едином исполнении на площади перед Лаврой. И даже среди тех, кто был с другой стороны звучал гимн. Люди пели, прижав руку к сердцу. А потом... Не было никакого потом. Противостояние с кровью, которое многим бы хотелось увидеть, так и не состоялось. Драки не было. Конфликт был обнулен. Агрессия, которая до этого витала в воздухе, исчезла. Возле меня стоял один из милицейских начальников и я видел, как ужас на его лице от понимания масштаба побоища сменился спокойствием с выражением усталости на лице. А мы с моими приятелями пошли дальше. И я очередной раз получил доказательство того, что правильные слова, сказанные в нужное время, могут многое изменить и исправить к лучшему. Даже если это слова гимна. Но ведь получилось же!

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Крым
Источник
Источник: Facebook Борислава Березы
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Чиженьков Валерий
Чиженьков Валерий
А че в Крыму не запел?могли и в пятак дать?
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Zrada z Kolorado
Zrada z Kolorado
поющее дерево... где ещё такое увидишь?!
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