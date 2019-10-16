"Верю, что Зеленский вернется в Квартал. Мы его дождемся" – Казанин

Через 10-15 лет президент Владимир Зеленский уйдет из политики и вернется в шоу-бизнес, сказал в блиц-интервью OBOZREVATEL актер студии "95 Квартал" Степан Казанин. – Степан, волнуетесь перед выступлением?

– Присутствует легкий мандраж. Впрочем, как и всегда.

– Говорят, на съемках "Вечернего Квартала" будет ваш бывший коллега и нынешний президент Владимир Зеленский. Не сложно будет шутить перед ним про него?

– Мы и с ним шутили, и перед ним будем, и без него, ведь, как говорится, мы всегда приносим смех и радость людям. Программа у нас новая, новые номера, новые шутки – хочется верить, что зрителям понравится. Хотя опять же, вместе с мандражем присутствует и некая неизвестность.

Степан Казанин Предоставлено пресс-службой "95 квартал"

– Следите за политической карьерой Зеленского?

– Конечно следим. Главное – чтобы он за нами не следил (смеется). Или Баканову не сказал: "А ну-ка, пробей этих чертов". Редко, но созваниваемся, списываемся, и надеемся, что сегодня перед концертом удастся сказать ему пару слов (Владимир Зеленский планировал посетить концерт "Вечернего Квартала" в Киеве 15 октября, но так и не появился на съемках. – ред.).

– О чем говорили с президентом в последний раз?

– Прошлый раз, когда мы виделись – это было в Мариуполе на Дне города. Он произнес речь, после чего мы уже вышли на сцену. Так что времени нормально поговорить и не было. Просто на сцене обнялись – привет-привет, пока-пока.

– Скучаете по нему?

– Конечно, как без этого?

– Владимир Зеленский был с вами долгое время. Часто не хватает его совета, как руководителя или как коллеги?

– Вы так говорите – был. Я надеюсь еще, что будет. Ну сколько он там пробудет (в политике. – ред)?! А потом, надеюсь, все равно вернется к нам.

Студия 95 Квартал Предоставлено пресс-службой "95 квартал"

– То есть вы считаете, что президент вернется назад в "Квартал"?

– Естественно. Ведь в политике мало смешного. Поймите, человек, который столько лет приносил смех и радость людям – уже подсел на юмор и без него не может.

– Но на политику ведь тоже можно подсесть…

– Конечно. Пока для него это только начало. И если он подсядет – то возвращаться сложновато будет. Но я верю, что мы его дождемся. А пока поддерживаем "контору" – снимаем проекты, ездим на концерты. У нас уже запланирован тур по Украине, в планах есть гастроли и за рубежом. Вот в конце октября поедем в Баку, потом собираемся в Израиль, Германию и даже Америку. Мы, как и раньше, востребованы. Хотя, когда Владимир вернется – вы же понимаете – ажиотаж будет еще больше. Будем давать, наверное, и по три концерта в день.

– У "Квартала" без Зеленского количество выступлений и вечеринок не увеличилось?

– Работы у каждого актера действительно стало больше, ведь тот текст, который говорил Владимир, теперь распределили на всех. А вот по поводу количества выступлений – не могу сказать. Пока мы движемся в том же направлении и с той же скоростью.

Студия 95 Квартал Предоставлено пресс-службой "95 квартал"

– Супруга президента Елена Зеленская осталась в "Квартале"?

– Да. Правда, она уже не так часто приобщается, как раньше. Хотя я могу и ошибаться. Ведь я же в офисе не сижу. Мы, актеры, приходим на репетицию или за зарплатой, а Елена все-таки автор.

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