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"Вернуть Украинскую Республику": на КремльТВ разродились скандальной идеей

6.7тЧитать новость на украинском

Российский государственный деятель, бывший член Совета Федерации Евгений Тарло заявил, что Украину нужно вернуть в состояние республики.

"Нужно по-другому построить ситуацию, нужно опираться на украинцев в Украине, и не только вот тот конфликт боевой. По всей Украине наши сторонники, братья и друзья… Нам нужно возвратить Украину в то состояние, в котором она была. Была Украинская республика…", - заявил Тарло.

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Он добавил, что в России есть много украинцев, которым нужно финансово помогать для реализации плана, и привел в пример экс-премьера Украины Николая Азарова.

Как сообщал "Обозреватель", ранее на КремльТВ упрекнули Украину в нацизме.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
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