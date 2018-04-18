"Вернуть Украинскую Республику": на КремльТВ разродились скандальной идеей

Российский государственный деятель, бывший член Совета Федерации Евгений Тарло заявил, что Украину нужно вернуть в состояние республики.

"Нужно по-другому построить ситуацию, нужно опираться на украинцев в Украине, и не только вот тот конфликт боевой. По всей Украине наши сторонники, братья и друзья… Нам нужно возвратить Украину в то состояние, в котором она была. Была Украинская республика…", - заявил Тарло.

Он добавил, что в России есть много украинцев, которым нужно финансово помогать для реализации плана, и привел в пример экс-премьера Украины Николая Азарова.

Как сообщал "Обозреватель", ранее на КремльТВ упрекнули Украину в нацизме.