Вернется жара: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В субботу, 9 июня, в Украину вернется 30-градусная жара. В центре и на западе днем ожидаются дожди.

В столице будет пасмурно, но без осадков, передает Укргидрометцентр.

На западе Украины, облачно, без осадков, только на Закарпатье, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем небольшой дождь, гроза, восточный ветер, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10 ... +16 градусов, днем ​​+ 23 ... + 30 градусов.

На севере Украины пасмурная погода, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью + 9 ... + 16 градусов, днем ​​+ 24 ... + 29 градусов, в Сумской области + 21 ... + 26 градусов.

В центре Украины, облачная погода, ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью + 11 ... + 16 градусов, днем ​​+ 22 ... + 29 градусов.

На востоке Украины пасмурная погода, без осадков ночью, днем ​​небольшой дождь, гроза, юго-западный ветер, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8 ... +15 градусов, днем ​​+22 ... + 27 градусов.

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На юге Украины пасмурная погода, кратковременный дождь, грозы, юго-западный ветер, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью + 10 ... + 16 градусов, в Одесской области + 14 ... + 19 градусов, днем ​​+ 22 ... + 29 градусов.

В Киеве, пасмурная погода, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14 ... +16 градусов, днем ​​+26 ... +28 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 9 июня, в Киеве существует вероятность дождя, но незначительная, будет жарко - до +29 градусов. В воскресенье в столице Украины - без осадков, 26 тепла.