Эти афишки появились в Одессе сразу после нового года - на украинском языке "Ідеальний свідок" - гастроли московских актеров в Одессе. Опять.
Я сфоткала афишку по дороге на работу, пришла в офис, проверила по персоналиям и сразу нашла Корикову в базе Миротворца - за незаконное пересечение границы Украины: летала в Крым, минуя украинские КПП. Ну, написала материал. А потом подала запросы о публичной информации - в СБУ, ОГА, которая сдает помещение театра, и пограничникам.
В Украине со времен януковича работает закон о предоставлении публичной информации - каждый человек может подать запрос чиновникам, и на него придет ответ в течение пяти рабочих дней.
СБУ, мне правда, так и не ответили, но зато позавчера российских гастролеров задержали на украинской границе на выезде из Молдовы. И не пустили. Потом они попытались еще раз проехать - и их опять не пустили, впаяли штраф и увеличили сроки невъезда в Украину.
Не знаю, что там было на самом деле, но мадам актриса написала у себя на инсте, что мы - "желтая пресса", и якобы украинские пограничники ее пугали моей статьей и говорили, что тут "небезопасно".
Тут, дама, видимо, врет. Потому что в базе Миротворца она с сентября 2017 года, а моя новостюшка на сайте была констатацией факта, а не угрозой.
Попробовали бы они явиться выступать в Тбилиси через границы с Абхазией или Южной Осетией. И я бы посмотрела - как там бы всю эту п...оту развернули.
В комментах в инсте - просто заповедник какой-то. Тупые курицы явно не понимают, что это Россия развязала войну с Украиной, введя войска на территорию Крыма еще в феврале 2014 года - ровно 6 лет назад. Что у нас благодаря вам почти 15 тысяч погибших, полтора миллиона людей остались без своих домов и квартир - они "временные переселенцы", тысячи детей остались сиротами, что мы 6 лет воюем за свою независимость - чтобы ваша зараза не расползлась по Украине дальше.
Они не понимают. И делают вид, что продолжают верить в "фашистов" в Украине.
Так вот, недорогие бл*ди, мы будем бороться дальше. Кто как может. Каждый на своем месте - чтобы ваших гнид тут не было. Наша цель проста и понятна - вернуть Донбасс и Крым и выгнать всю вашу сволоту оттуда.
Так что - на гастроли не рассчитывайте.
Даже не суйтесь.
Вернете Донбасс и Крым, заплатите репарации и потом будем разговаривать.
Спектакль "Собачье сердце" с московитами на 23 марта в том же театре Музкомедии, который есть в моих запросах, пока не сняли с концерт.юа.
Но мы подождем, мы же упрямые и злые.
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