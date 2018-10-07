''Венгрия помогает, а Украина нет'': на Закарпатье озвучили претензии

На территории Закарпатья вопросом украинского языка не занимались годами. При этом же правительство Венгрии помогает местным жителям семенами, а также удобрениями.

Об этом в сюжете ТСН рассказывают сами местные жители региона. По их словам, возможности выучить и разговаривать на украинском языке в регионе фактически нет.

Несмотря на новый закон, предусматривающий интеграцию нацменшин в украинскую систему образования, местные жители достаточно скептически относятся к такой идеи.

"Наши дети там ничего не поймут. Они ни мадярский не будут знать, ни украинский. Ничего. Ноль. Поэтому абсурд детям учиться на том языке, который не знают", - рассказывает житель региона Василий.

Сейчас местные дети с рождения говорят на венгерском, в семьях только венгерский, в детсаду и школе язык обучения - венгерский.

"У вас есть дети. Как вы считаете, они должны лучше знать украинский язык? Мы уже к этому привыкли. Что мы венгры и мы говорим всюду на венгерском. И это для нас не проблема, если, например, наш ребенок не говорит на украинском. Мы просто привыкли", - рассказывает еще одна жительница села Эржебет Пинта.

Также, по ее словам, Украина ни разу не помогла местным фермерам ни с семенами, ни с льготами на отопление.

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"Венгрия часто помогает. Например, семенами весной, различными химикатами, если мы попросим. Всегда помогают, когда могут. И это бесплатно", - отмечает местный житель.

"Мы по национальности венгры. Мадяры. Но мы живем в Украине. И украинцы. Просто знаете... Надо было немного больше помощи государства. Обещали 5 лет назад доильный аппарат. Звонили, звонили: надо вам, надо вам? Никому в селе, ни одному человеку не дали", - рассказывает Василий Киш.

Он отмечает, что Венгрия, в свою очередь, имеет специальный тендер на приобретение техники, в котором жители села вкладывают только 20-30%. Фактически те, кто не знают украинского, навсегда прикованы к селу и продолжают дело родителей. Или едут в Венгрию. Кто учит язык - для них открывается гораздо больше возможностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября появилось видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта.

4 октября Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово, в ответ на это Будапешт принял зеркальные меры, выслав украинского консула.