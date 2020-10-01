Венедиктова после скандала решила съехать с госдачи

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова переехала с семьей жить в резиденцию президента Украины в Пуща-Водице из-за соображений безопасности.

Об этом она сообщила в Facebook. При этом она отметила, что переезд стал временной мерой, и она намерена вскоре покинуть резиденцию.

"Многое произошло за последнее время, о чем я рассказать не могу – от брошенных дроном политых кровью мертвых птиц на балкон моего дома до куда более неприятных и по-настоящему опасных обстоятельств, суть которых я сейчас раскрывать не намерена", – сообщила она.

Венедиктова отметила, что ей предложили арендную плату, с которой она согласилась. С ее слов, она намеревалась прожить в резиденции несколько месяцев.

"Я ни секунды не сомневаюсь в себе – никаких законов я не нарушала: ни юридические, ни законы морали и чести… Я попросила предоставить мне методологию расчета арендной платы за использование самого дома, платы за использование общих территорий и тому подобное. Уверена, в ближайшее время будут проведены необходимые служебные проверки и, таким образом, получены ответы на поставленные вопросы", – подчеркнула генпрокурор.

Также она отрицала, что договорилась за аренду резиденции с директором Комплекса отдыха “Пуща-Водица" ГУД Евгением Егоровым.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Ирина Венедиктова переехала жить в резиденцию президента Украины в Пуща-Водице. Позже госдачу Венедиктовой сняли на видео с дрона.