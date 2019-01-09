''Вековые традиции'': киевская ведьма объяснила, почему нельзя переносить Рождество

Украинская писательница Лада Лузина, известная своим циклом книг "Киевская ведьма" объяснила, почему перенос Рождества с 7 января на 25 декабря порушит вековые традиции.

Лузина аргументировала свои доводы не на основе церковных канонов, а привела в пример народный календарь, сообщает "Сегодня".

"Например, большинство людей нынче не знают, что 7 число – лишь начало рождественских святок. В украинском народном календаре праздновались 12 дней Рождества с 7 по 19 января – и это единый и неделимый цикл, единый сериал, волшебный ритуал, произведение искусства, у которого есть начало, кульминация и конец", – сообщила она.

Рождество

Писательница также рассказала, как теперь выглядит календарь современного Рождества.

"С 6 по 19 января – двухнедельный Период Перехода. Говоря современным языком, это некий открытый портал в Иной Мир – потому все 12 дней по земле ходят души мертвых и древние боги, души предков и демоны, черти и ведьмы. И потому в это время может случиться любое волшебство – и со знаком "плюс", и со знаком "минус", – отметила она.

Далее с 6 на 7 января празднуют Рождество Христово. После 8 января идет Собор Пресвятой Богородицы, так званый женский день. В этот день рожаницы-судженицы предрекают людям судьбу – потому с этого дня и начинается период гаданий.

Далее с 13 на 14 января – св. Мелания и св. Василий, то есть народный Новый год. С 18 на 19 января – Крещение.

"И все это абсолютно невозможно попросту взять и перенести на 25 декабря. Опыт других стран уже доказал, что древние праздники почти невозможно выкорчевать с насиженного места", - акцентировала она.

Также Лузина добавила, что празднование Рождества всегда было 7 января. Просто до переноса церковного календаря, в Украине Рождество всегда отмечали 25 числа по юлианскому календарю. И теперь 25 декабря по юлианскому – это 7 января по григорианскому.

Кроме того, писательница подчеркнула, что у Рождества вообще, как такового нет даты.

"В Библии не указана дата рождения Христа – она была и остается для нас неизвестной – потому, по большому счету, Рождество есть только в сердце каждого из нас (или нет – зависит от сердца)", - подытожила она.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как Украина отпраздновала Рождество Христово.