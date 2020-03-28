Ведущая телеканала NewsOne Диана Панченко заявила, что зрители лучше смотрят контент на русском языке. Она раскритиковала квоты на украинском ТВ для государственного языка.

Об этом телеведущая, которая получила премию "Журналист года-2019", сказала в интервью Елене Бондаренко на "Эхо Киева" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Очень важна до сих пор тема языка. Хотя очень часто мы слышим от политиков, что эта тема навязана, надуманная... Нас то как раз и заставили [перейти на украинский язык]", – сказала она.

Диана Панченко Скрин видео

Журналистка заявила, что старается не читать комментарии пользователей сети, однако часто видит претензии, почему она не говорит на русском.

"Я могу в какой-то степени понять. Потому что, мне кажется, это и называется демократия: когда ты хочешь русскоязычный контент – нажал кнопку "три", хочешь украиноязычный – кнопку "четыре", – считает ведущая.

Она отметила, что ей абсолютно все равно, на каком языке говорить. "Но зритель очень часто хочет слышать русскую речь. И очень часто русскоязычных спикеров лучше смотрят. Это не означает, что нужно подвергать сомнению статус государственного украинского языка. Но почему навязывать телевидению квоты в 90%? Мы же к этому и идем", – подчеркнула Панченко.

"Зачем лишать нас, журналистов, права делать эфиры на том языке, на котором хотят наши зрители воспринимать контент, я не понимаю", – сказала ведущая. Она добавила, что ее удивило то, что президент Украины Владимир Зеленский ужесточил языковые нормы.

Как писал OBOZREVATEL, радиостанции по всей Украине в среднем на 21% перевыполняют минимальные языковые квоты на украинскую музыку в эфире.

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