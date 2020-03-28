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28 марта • обновлено в 23:23
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Ведущая NewsOne выступила против квот для украинского языка

5.8т
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Ведущая телеканала NewsOne Диана Панченко заявила, что зрители лучше смотрят контент на русском языке. Она раскритиковала квоты на украинском ТВ для государственного языка.

Об этом телеведущая, которая получила премию "Журналист года-2019", сказала в интервью Елене Бондаренко на "Эхо Киева" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Очень важна до сих пор тема языка. Хотя очень часто мы слышим от политиков, что эта тема навязана, надуманная... Нас то как раз и заставили [перейти на украинский язык]", – сказала она.

Диана Панченко

Диана Панченко

Скрин видео

Журналистка заявила, что старается не читать комментарии пользователей сети, однако часто видит претензии, почему она не говорит на русском.

"Я могу в какой-то степени понять. Потому что, мне кажется, это и называется демократия: когда ты хочешь русскоязычный контент – нажал кнопку "три", хочешь украиноязычный – кнопку "четыре", – считает ведущая.

Она отметила, что ей абсолютно все равно, на каком языке говорить. "Но зритель очень часто хочет слышать русскую речь. И очень часто русскоязычных спикеров лучше смотрят. Это не означает, что нужно подвергать сомнению статус государственного украинского языка. Но почему навязывать телевидению квоты в 90%? Мы же к этому и идем", – подчеркнула Панченко.

"Зачем лишать нас, журналистов, права делать эфиры на том языке, на котором хотят наши зрители воспринимать контент, я не понимаю", – сказала ведущая. Она добавила, что ее удивило то, что президент Украины Владимир Зеленский ужесточил языковые нормы.

Как писал OBOZREVATEL, радиостанции по всей Украине в среднем на 21% перевыполняют минимальные языковые квоты на украинскую музыку в эфире.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Языковой скандал Закон о языках
Персона
Елена Бондаренко
Место
Украина
Теги
интервью видео русский язык украинский язык
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Комментарии
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
кто эта якутка? пачему она не за паребриком?
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Livesey David
Livesey David
Тeля4ья moвa хоpoшa для зakлинaний на maйдaнe, для диcкyccий на тok-шoy и в kинo она плoxo подходит.
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Мир Миру
Мир Миру
Пресс-центр Объединенных сил 28 марта сделал сообщение. Под вражеским обстрелом из стрелкового оружия у Шумов северо-западнее Горловки тяжелое пулевое ранение получил один защитник Украины. А возле хутора Вольный в Золотом (западная часть трассы Бахмутка) вражеский снайпер попал в другого бойца Вооруженных сил Украины. Состояние здоровья – средней тяжести.
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру. Про це хоче російською говорити молода, але вже заслужена громадянка? Тоді активніше, будь-ласка, може, самій стане огидно.
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