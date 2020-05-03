"Вася Пупкин" и другие: кто поддержал Офис президента в нападках на сайт OBOZREVATEL

Пост с обвинениями в адрес OBOZREVATEL на странице главы Офиса президента Кирилла Тимошенко активно поддерживался ботами.

Это заметили сами пользователи Facebook в комментариях под постом чиновника. "Просмотрела перепосты (в группах, – Ред.). Сами ботяры нагнали группами эту "важную информацию". Позор!", – пишет Людмила Школьная.

Комментарий под постом Кирилла Тимошенко Скрин

Тимошенко поддержал пользователь с ником Вася Пупкин Скрин

Подозрение в том, что Офис президента использует ботов для распространения своих постов, подтверждается профилями пользователей, активность которых сводится к перепосту новостей из малоизвестных источников. Зачастую у них на странице нет никакой дополнительной информации, личных фото и друзей. Причем, делились постом, в основном, пользователи, страницы которых были созданные в тот же день.

Профиль Ирины Адамовны Моспанчук Скрин

Наибольшее количество подозрительных профилей указывают место проживания в городах Винница, Ужгород и Киев. А вот информацию расшаривают по всем возможным группам других городов Украины.

Профиль Андрея Бойко Скрин

При этом, реальные участники групп тоже заметили проплаченность данных перепостов.

"И только Андрей из Ужгорода переживает за Кропивницкий, и пишет посты за бабло", – написал Михаил Сафонов.

Профиль Андрея Кушнира Скрин

В большинстве случаев под перепостами нет комментариев и лайков, а сами пользователи поддаются критике со стороны других участников групп.

Как писал OBOZREVATEL, заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко в сети назвали вероятным заказчиком кибератак на издание OBOZREVATEL.

Причиной "ударов", по нашему мнению, могут быть обличительные публикации о спекулятивных сделках окружения президента, а именно – ввоз в Украину защитных костюмов, санитайзеров, тестов для диагностики коронавируса и медицинского оборудования на чартерных рейсах из Китая.

В скандалезамешан заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко и бизнесмен из России Борис Баум – претендент на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине.

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