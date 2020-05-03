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3 мая • обновлено в 22:53
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"Вася Пупкин" и другие: кто поддержал Офис президента в нападках на сайт OBOZREVATEL

40.7т
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Пост с обвинениями в адрес OBOZREVATEL на странице главы Офиса президента Кирилла Тимошенко активно поддерживался ботами.

Это заметили сами пользователи Facebook в комментариях под постом чиновника. "Просмотрела перепосты (в группах, – Ред.). Сами ботяры нагнали группами эту "важную информацию". Позор!", – пишет Людмила Школьная.

Комментарий под постом Кирилла Тимошенко

Комментарий под постом Кирилла Тимошенко

Скрин

Тимошенко поддержал пользователь с ником Вася Пупкин

Тимошенко поддержал пользователь с ником Вася Пупкин

Скрин

Подозрение в том, что Офис президента использует ботов для распространения своих постов, подтверждается профилями пользователей, активность которых сводится к перепосту новостей из малоизвестных источников. Зачастую у них на странице нет никакой дополнительной информации, личных фото и друзей. Причем, делились постом, в основном, пользователи, страницы которых были созданные в тот же день.

Профиль Ирины Адамовны Моспанчук

Профиль Ирины Адамовны Моспанчук

Скрин

"Вася Пупкин" и другие: кто поддержал Офис президента в нападках на сайт OBOZREVATEL
"Вася Пупкин" и другие: кто поддержал Офис президента в нападках на сайт OBOZREVATEL

Наибольшее количество подозрительных профилей указывают место проживания в городах Винница, Ужгород и Киев. А вот информацию расшаривают по всем возможным группам других городов Украины.

Профиль Андрея Бойко

Профиль Андрея Бойко

Скрин

"Вася Пупкин" и другие: кто поддержал Офис президента в нападках на сайт OBOZREVATEL
"Вася Пупкин" и другие: кто поддержал Офис президента в нападках на сайт OBOZREVATEL
"Вася Пупкин" и другие: кто поддержал Офис президента в нападках на сайт OBOZREVATEL

При этом, реальные участники групп тоже заметили проплаченность данных перепостов.

"И только Андрей из Ужгорода переживает за Кропивницкий, и пишет посты за бабло", – написал Михаил Сафонов.

Профиль Андрея Кушнира

Профиль Андрея Кушнира

Скрин

"Вася Пупкин" и другие: кто поддержал Офис президента в нападках на сайт OBOZREVATEL
"Вася Пупкин" и другие: кто поддержал Офис президента в нападках на сайт OBOZREVATEL

В большинстве случаев под перепостами нет комментариев и лайков, а сами пользователи поддаются критике со стороны других участников групп.

"Вася Пупкин" и другие: кто поддержал Офис президента в нападках на сайт OBOZREVATEL
"Вася Пупкин" и другие: кто поддержал Офис президента в нападках на сайт OBOZREVATEL
"Вася Пупкин" и другие: кто поддержал Офис президента в нападках на сайт OBOZREVATEL
"Вася Пупкин" и другие: кто поддержал Офис президента в нападках на сайт OBOZREVATEL

Как писал OBOZREVATEL, заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко в сети назвали вероятным заказчиком кибератак на издание OBOZREVATEL.

Причиной "ударов", по нашему мнению, могут быть обличительные публикации о спекулятивных сделках окружения президента, а именно – ввоз в Украину защитных костюмов, санитайзеров, тестов для диагностики коронавируса и медицинского оборудования на чартерных рейсах из Китая.

В скандалезамешан заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко и бизнесмен из России Борис Баум – претендент на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Персона
Кирилл Тимошенко
Место
Украина
Теги
Офис президента Кибератака Обозреватель
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Комментарии
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Галицький Данило
Галицький Данило
Обоз, все эти пупкины, андрэи, ани, ирины ивановны, как продукт внутренних органов в проруби, пусть болтаются, оно не потопляемо, только вот эта прорубь должна быть в мацкве-реке и пусть там воняют, только вы ,,телепортируйте' их в будущем из своего сайта. Спасибо за удалённый набор слов!
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1
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Зе и сам - бот!
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5
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Махал Махалыч, персонаж з мультфільму.
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0
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Лучшая защита это нападение.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Бобровский Виталий, Только не в этом случае.
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