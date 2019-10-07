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7 октября • обновлено в 17:48
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В Запорожье Ленина заменили на одного из президентов Украины: как выглядит

1.9т Читать материал на украинском

В Запорожье памятник советскому вождю Владимиру Ленину, который подлежал сносу в рамках декоммунизации, переделали на постамент пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Подтверждающие фото опубликовал в Twitter пользователь под ником Roland Deschain (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что памятник разукрасили, "надев" на него черный костюм с гербом Украины. Лицо попытались сделать похожим на Порошенко.

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В Запорожье Ленина заменили на Порошенко

В Запорожье Ленина заменили на Порошенко

В Запорожье Ленина заменили на Порошенко

В Запорожье Ленина заменили на Порошенко

В Запорожье Ленина заменили на Порошенко

В Запорожье Ленина заменили на Порошенко

Место размещения обновленного памятника – база отдыха "Скиф", которая расположена в районе "Волна" напротив острова Хортица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети начали продавать гипсовые бюсты президента Украины Владимира Зеленского, украшенные золотом.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина Запорожье
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Карпов Стас
Карпов Стас
Одного кровопийцу одели в одежду другого.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
В левую руку стакан, в правую томос и пиджак в штаны заправить ...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Григорьев Григорий, И носки рваные))))
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