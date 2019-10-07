В Запорожье Ленина заменили на одного из президентов Украины: как выглядит

В Запорожье памятник советскому вождю Владимиру Ленину, который подлежал сносу в рамках декоммунизации, переделали на постамент пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Подтверждающие фото опубликовал в Twitter пользователь под ником Roland Deschain (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что памятник разукрасили, "надев" на него черный костюм с гербом Украины. Лицо попытались сделать похожим на Порошенко.

В Запорожье Ленина заменили на Порошенко

В Запорожье Ленина заменили на Порошенко

В Запорожье Ленина заменили на Порошенко

Место размещения обновленного памятника – база отдыха "Скиф", которая расположена в районе "Волна" напротив острова Хортица.

та блять

на базі відпочинку на Хортиці Лєніна декомунізували, зробивши з нього Порошенка pic.twitter.com/NYbgNXThxC — Roland Deschain (@Rolandirebyata) October 7, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети начали продавать гипсовые бюсты президента Украины Владимира Зеленского, украшенные золотом.

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