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4 мая • обновлено в 11:30
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В Запорожье еще в одном общежитии нашли COVID-19: в городе срочно созвали штаб

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В Запорожье еще в одном общежитии, расположенном в Заводской районе, подтвердили случай заражения коронавирусом.

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Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщила пресс-служба Запорожского городского совета. По поручению городского головы Владимира Буряка вечером состоялось заседание городского штаба для оперативного управления мероприятиями по недопущению дальнейшего распространения COVID-19.

Власти на разглашали адрес, однако по данным портала Zanoza-news, речь идет об общежитии по ул. Исторической в районе Кичкас.

В Запорожье еще в одном общежитии нашли COVID-19 (иллюстрация)

В Запорожье еще в одном общежитии нашли COVID-19 (иллюстрация)

delo.ua

Заразилась женщина, которая проживала на 4-м этаже общежития. Сообщается, что в первую очередь проверят 45 ее соседей по этажу. Все они будут оставаться на самоизоляции, соответствующее обязательство им предложат подписать во время взятия анализа. Возле общежития установлен пост полиции.

В Запорожском горсовете подчеркнули, что по опыту общежития в Александровском районе города, где ранее вспыхнул коронавирус, все инфицированные были обнаружены на одном этаже. Поэтому на данный момент решено ограничить передвижения именно жителей 4-го этажа общежития в Заводском районе.

Также начиная с 4 мая протестировать обещают и всех контактных лиц больной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье общежитие "Молодежное" стало рассадником коронавируса. Там обнаружили за день 13 случаев заражения.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина Запорожье
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