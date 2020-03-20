В Японии нашли лекарство от коронавируса.

Оно существует!

Об этом еще два дня назад заявило издание The Guardian.

ПО СУТИ:

Китайские медики (конкретные должностные лица) заявили, что препарат, используемый для лечения коронавируса в Японии, оказался самым эффективным средством для борьбы с эпидемией.

Этим же препаратом лечили Эболу.

Представитель китайского Министерства науки и техники Чжан Синьминь отметил, что противовирусный препарат фавипиравир, который производится дочерней компанией Fujifilm, дал обнадёживающие результаты в клинических испытаниях в Ухане и Шэньчжэне.

В испытаниях приняли участие 340 пациентов.

В рамках испытания пациентам с коронавирусом дали лекарство, и уже через 4 дня повторный тест оказался отрицательным.

Более того, рентген показал улучшение состояния лёгких у 91% пациентов, которых лечили фавипиравиром.

- "Лекарство обладает высокой степенью безопасности и эффективно в лечении", – отметил Чжан. Данный препарат уже использовался для лечения вирусного заболевания.

Кстати, в 2016 году власти Японии предоставили фавипиравир для борьбы со вспышкой вируса Эбола.

По информации источника Министерства здравоохранения Японии, несмотря на положительное воздействие лекарства в борьбе с вирусом, фавипиравир неэффективен для лечения пациентов с более тяжёлыми симптомами коронавируса, его следует принимать на раннем этапе.

Кроме того, препарат нельзя принимать в сочетании с некоторыми другими лекарствами, такими как лопинавир, ритонавир (используются для комплексного лечения ВИЧ).

На данный момент фавипиравир ждёт одобрения правительства для полномасштабного применения.

Отмечается, что препарат может получить одобрение уже в мае.

И снова вопрос у меня к отечественным СМИ:

- Почему вы не пишете о таких вещах??

The Guardian - это же одно из самых авторитетных изданий в мире.

Вы ведь должны мониторить мировую прессу, а не только заниматься хайповым разгоном паники и плодить заголовки: "Термінова новина - бійтесь усі ⚡⚡⚡"

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