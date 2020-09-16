В ВОЗ заговорили о закрытии школ из-за пандемии COVID-19

Закрывать школы из-за пандемии коронавируса необходимо только в крайнем случае, поскольку миллионы детей по всему миру месяцами не посещали учебу.

Об этом 15 сентября заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге в Женеве, передает "Корреспондент".

"Решение о закрытии школ должно быть крайней мерой – временной и принимаемой на местном уровне в районах с интенсивной передачей коронавируса", – сказал глава ВОЗ.

Гебреисус отметил, что школьники не должны прерывать образовательный процесс, и этого можно достигнуть благодаря онлайн-обучению. А период, когда школы остаются закрытыми, необходимо использовать для принятия всех мер, которые позволят предотвратить распространение инфекции после возвращения учеников за парты.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, школы в Украине могут массово закрыть на карантин спустя 1-2 месяца после начала учебного года. Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

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