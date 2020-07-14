В ВОЗ рассказали, кто менее подвержен заражению коронавирусом

Дети до 10 лет менее подвержены коронавирусу.

Дети в возрасте до десяти лет меньше всего подвержены заражению коронавирусной инфекцией и легче переносят заболевание.

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Об этом во время брифинга в Женеве заявила глава технической группы чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, пишет РИА Новости.

Такой вывод сделали после проведения исследования по выявлению антител у детей. Оказалось, что дети старше десяти лет подвержены заражению так же сильно, как подростки и молодежь старше 20 лет. Это означает, что они могут заразиться, но заболевание будет протекать легко.

По словам Керкхове, теперь необходимо понять, передается ли вирус между детьми.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Всемирная организация здравоохранения поделила страны мира на четыре типа, согласно с эпидемиологической ситуацией в них.