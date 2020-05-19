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19 мая • обновлено в 06:47
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В Виннице больница переполнена: больных COVID-19 направляют в другие клиники

2.6т
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В Виннице в городской больнице №1 отдельное отделение для больных коронавирусом (COVID-19) переполнено.

В больничных палатах находится 60 человек, хотя отделение рассчитано на 59, передает "Вежа".

COVID-19 в Украине

COVID-19 в Украине

"Можно констатировать, что городская клиническая больница №1 города Винницы заполнена полностью, центральная районная больница сейчас заполняется, областная детская больница теперь имеет свободные мощности. Мы начинаем, наверное, направлять наших пациентов с COVID-19 на Калиновская центральную районную больницу, которая позволит нам сохранить необходимые резервы по каждому заведению из тех, которые определены первыми", – сообщил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский.

В Виннице больница переполнена: больных COVID-19 направляют в другие клиники

Отмечается, что состоянием 18 мая в области лишь 30,7% от общей мощности занятых коек заполнены больными COVID-19.

По состоянию на 19 мая на Винниччине зафиксированы 733 случая заражения. Умерло 11 пациентов, выздоровели – 386.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области обнаружили признаки начала второй волны заболеваемости COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Винница
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