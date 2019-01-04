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В УПЦ МП нашли у украинцев ''православную ДНК''

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В УПЦ Московском патриархата уверены, что Украине сегодня навязывается "неправославная модель", однако украинцы смогут дать отпор благодаря "православным ДНК".

Такое заявление сделал в эфире ObozTV священник УПЦ МП Олег Мельничук, комментируя создание в Украине единой поместной церкви, запланированное на 6 января.

На вопрос, как Томос об автокефалии повлияет на украинцев, священник УПЦ МП ответил:

"Есть два акцента – повлияет ли это на количество верующих и на их качество. Социологические исследования можно сделать, как угодно. Но будет ли у этого украинца глубинное интимно-духовное переживание рождения Христа? Сможет ли сам украинец сделать в своем внутреннем мире вертеп для рождения Христа, сможет ли меньше красть, услышать Христа, радоваться добру, помогать нуждающимся?"

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"Украина – христианская нация, это очевидно. Генетический код украинца очень мощно наполнен, так сказать, православными ДНК. Этого никто не заберет", – подчеркнул Мельничук.

По его мнению, в украинском обществе "выстраивается модель, далекая от православных принципов", однако она "не сможет выстоять".

Также священник УПЦ МП прокомментировал слухи о возможном переносе празднования Рождества в Украине с 7 января на 25 декабря.

"Сколько украинцев, по статистике, праздновали католическое рождество? Очень мало. Я буду абсолютно аполитичным. В украинском сознании заложена дата 7 января. Тяжело сделать переформатирование украинского сознания. Что такое политики? Приходит одна власть – говорит одно, приходит другая – говорит другое. Есть реалии, которые мы должны учитывать", – заявил он.

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Священник УПЦ МП Олег Мельничук

Священник УПЦ МП Олег Мельничук

pravlife.org

Как сообщал ObozTV, ранее священник УПЦ Киевского патриархата Андрей Гуль рассказал, как поместная украинская церковь и Московский патриархат будут делить между собой церкви и прихожан.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVНезависимость УПЦ
Персона
Олег Мельничук
Место
Украина
Теги
единая церковьцерковный конфликтУПЦ МП
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Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
Попи Мордорського Паханату хочуть здаватися прогресивними, про ДНК щось розказують! А як же Творець? Дійсно у деяких українців можна знайти цю "православну ДНК", і вона закодована у тій зайвій хромосомі "рускаго міра".
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Дейман Алон
Дейман Алон
Очередной гундяевец сморозил новый перл - "православная ДНК"! Видимо православная днк вместе с лишней хромосомой - это та фишка, которая отличает скота-пидоросса от остальных людей. Это позволяет сделать вывод, что быть верующим МП очень опасно, потому что эти чекисты в поповских рясах выдумывают всякую хрень и вбивают ее в головы доверчивых прихожан. По сути мозг прихожанина, для гундяевца - это как пластилин, взял и лепи с него, что хочешь. Нах эту Гундяевщину с Украины гнать надо!
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