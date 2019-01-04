В УПЦ МП нашли у украинцев ''православную ДНК''

В УПЦ Московском патриархата уверены, что Украине сегодня навязывается "неправославная модель", однако украинцы смогут дать отпор благодаря "православным ДНК".

Такое заявление сделал в эфире ObozTV священник УПЦ МП Олег Мельничук, комментируя создание в Украине единой поместной церкви, запланированное на 6 января.

На вопрос, как Томос об автокефалии повлияет на украинцев, священник УПЦ МП ответил:

"Есть два акцента – повлияет ли это на количество верующих и на их качество. Социологические исследования можно сделать, как угодно. Но будет ли у этого украинца глубинное интимно-духовное переживание рождения Христа? Сможет ли сам украинец сделать в своем внутреннем мире вертеп для рождения Христа, сможет ли меньше красть, услышать Христа, радоваться добру, помогать нуждающимся?"

"Украина – христианская нация, это очевидно. Генетический код украинца очень мощно наполнен, так сказать, православными ДНК. Этого никто не заберет", – подчеркнул Мельничук.

По его мнению, в украинском обществе "выстраивается модель, далекая от православных принципов", однако она "не сможет выстоять".

Также священник УПЦ МП прокомментировал слухи о возможном переносе празднования Рождества в Украине с 7 января на 25 декабря.

"Сколько украинцев, по статистике, праздновали католическое рождество? Очень мало. Я буду абсолютно аполитичным. В украинском сознании заложена дата 7 января. Тяжело сделать переформатирование украинского сознания. Что такое политики? Приходит одна власть – говорит одно, приходит другая – говорит другое. Есть реалии, которые мы должны учитывать", – заявил он.

Священник УПЦ МП Олег Мельничук pravlife.org

Как сообщал ObozTV, ранее священник УПЦ Киевского патриархата Андрей Гуль рассказал, как поместная украинская церковь и Московский патриархат будут делить между собой церкви и прихожан.

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