В Умани у 6 хасидов обнаружили COVID-19: власти забили тревогу

Все хасиды в Умани должны пройти тестирование на коронавирус. Сегодня

В Умани уже у шести хасидов обнаружили коронавирус (COVID-19).

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, мэр города Александр Цебрий призывает всех паломников проходить ПЦР-тестирование (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, в местной больнице есть только 14 койко-мест, предназначеных для больных COVID-19, а уже лечаться 18 человек. То есть для размещения зараженных хасидов пришлось искать дополнительные возможности.

Цебрий отметил, что все хасиды, которые прибыли в Умань, должны пройти тестирование в частных клиниках за свой счет. Пока с выполнением этого требования проблем нет.

Мэр также добавил, что сейчас все принимаемые в городе меры позволяют держать ситуацию под контролем и сохранять спокойствие жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина значительно ограничила паломничество хасидов в Умань на празднование Рош ха-Шана, который в 2020 году отмечается с 18 по 20 сентября.

В городе установят пункты мониторинга в районе паломничества хасидов. Так власти решили защитить горожан от коронавирусной болезни.

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