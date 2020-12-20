В Укргидрометцентре уточнили прогноз погоды на понедельник

Погода в Украине в понедельник, 21 декабря, будет пасмурной, в некоторых областях пойдет снег.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, местами на дорогах страны может образоваться гололедица (чтобы посмотреть все карты погоды, доскролльте страницу до конца).

Во всех областях, кроме восточных, ожидается туман (видимость 200-500 м), объявлен І опасности, желтый.

Небольшой снег пойдет в юго-западных областях. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 мороза до 1 тепла, на востоке и западе местами до -3.

Днем прогнозируют также от 1 градуса мороза до 1 тепла, в западных областях местами +2 +4, а на востоке до 4 мороза.

Погода в Киеве в понедельник также будет пасмурной, днем и ночью от 0 до 2 тепла.

Отметим, что, по данным Центральной геофизической обсерватории, в столице за все время метеорологических наблюдений теплее всего 21 декабря было в 2015 году – 10,5 градусов, а холоднее всего в 1927-м – 20,8 мороза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании в Украине с 22 декабря.