В Украину завезут тесты на коронавирус: озвучены сроки и цена

Поставки в Украину экспресс-тестов на коронавирус ожидаются 16-17 марта.

Об этом на брифинге в Киеве во вторник, 10 марта, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".

"Быстрые тесты после поставки можно будет купить в аптеке. Один будет стоить около 300 грн", – сообщил он.

Также ожидается поставка 50 тест-систем, на каждой из которых можно будет исследовать 100 образцов.

По его словам, в ближайшие дни планируется поставка тест-систем в лаборатории по регионам.

Виктор Ляшко

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию 10 марта в мире зафиксировано уже более 113 тысяч больных китайским коронавирусом, умерли больше 4000 человек.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!