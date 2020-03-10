В Украину завезут тесты на коронавирус: озвучены сроки и цена

Поставки в Украину экспресс-тестов на коронавирус ожидаются 16-17 марта.
Об этом на брифинге в Киеве во вторник, 10 марта, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".
"Быстрые тесты после поставки можно будет купить в аптеке. Один будет стоить около 300 грн", – сообщил он.
Также ожидается поставка 50 тест-систем, на каждой из которых можно будет исследовать 100 образцов.
По его словам, в ближайшие дни планируется поставка тест-систем в лаборатории по регионам.
Виктор Ляшко
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию 10 марта в мире зафиксировано уже более 113 тысяч больных китайским коронавирусом, умерли больше 4000 человек.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.