Главная Новости
10 марта • обновлено в 18:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украину завезут тесты на коронавирус: озвучены сроки и цена

1.3т
Читать материал на украинском

Поставки в Украину экспресс-тестов на коронавирус ожидаются 16-17 марта.

Об этом на брифинге в Киеве во вторник, 10 марта, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".

"Быстрые тесты после поставки можно будет купить в аптеке. Один будет стоить около 300 грн", – сообщил он.

Также ожидается поставка 50 тест-систем, на каждой из которых можно будет исследовать 100 образцов.

По его словам, в ближайшие дни планируется поставка тест-систем в лаборатории по регионам.

Виктор Ляшко

Виктор Ляшко

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию 10 марта в мире зафиксировано уже более 113 тысяч больных китайским коронавирусом, умерли больше 4000 человек.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги