В Украину возвращается жара без дождей: синоптик дала прогноз на неделю

На территорию Украины возвращается жара без существенных осадков.

Как сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко, 4 августа температура воздуха днем составит +25...+31 градус.

"Повсюду в Украине – без осадков и преимущественно солнечно. Ветер южный или юго-восточный, 3-8 м/с", – отметила она.

В Киеве вторник ожидается сухим солнечным, с температурой воздуха +28...+29 градусов.

"В дальнейшем жара усилится. Неделя в целом обещает быть без осадков, подсушит воздух антициклон, разве только в конце недели на севере и кое-где на Западе пройдут короткие дожди с грозами", – подчеркнула Диденко.

Facebook Натальи Диденко

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, август в Украине будет умеренно теплым, средняя суточная температура будет колебаться в пределах 19-24 градусов тепла. В Карпатах немного прохладнее – в пределах 16-17 градусов. Уровень дождей не превысит допустимый на территории страны, но местами ожидается их дефицит.