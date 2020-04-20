В Украину вернутся морозы и пойдут дожди: синоптик уточнила прогноз на вторник

В Украине во вторник, 21 апреля, ожидается прохладная и ветреная погода, в некоторых регионах даже с дождями.

В то же время ночью все еще возможны заморозки. Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко.

В частности, по ее словам, дожди завтра вероятны только на Левобережье, а на остальной территории будет сухо. Ветер северный, в восточных областях – северо-западный. Он будет умеренный, временами порывистый.

В Украине 21 апреля будет прохладно, местами пройдет дождь

В ночь на 21 апреля в большинстве областей все еще будет холодно, +1... +5 градусов, местами заморозки 0... -3 градуса. День же во вторник тоже не сильно порадует украинцев теплом – в пределах +8... +13 градусов практически повсеместно в стране.

Карта погоды в Украине 21 апреля Facebook/Наталья Диденко

В Киеве в этот день ожидается северный порывистый ветер. Существенные осадки в столице маловероятны.

"Разве что влажный восточный массив будет таким любезным, что забросит в столицу немного осадков", – подчеркнула Диднеко.

По ее словам, температура в Киеве ночью будет +1... +3, в окрестностях заморозки до -2 градусов, завтра днем воздух прогреется лишь до +8... +10 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог Вера Балабух рассказала, что в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха.

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