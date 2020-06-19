В Украину вернулись моряки танкера "Рута": у Зеленского показали фото встречи

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал возвращение домой 14 украинских моряков с танкера "Рута", которые более трех лет провели за решеткой в Ливии.

Как сообщается на официальном сайте президента, специальный рейс с членами экипажа танкера "Рута" приземлился в аэропорту "Борисполь" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Это наша задача – возвращать украинских граждан. Я очень рад, что почти через три с половиной года 14 членов экипажа танкера "Рута", которые были за решеткой в Ливии, вернулись домой. Я рад за них, за их семьи", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил за успешную работу Министерство иностранных дел, Службу безопасности Украины, а также всех неравнодушных, кто помогал.

Напомним, в апреле 2017 года в Ливии украинских моряков задержали по обвинению в причастности к контрабанде нефтепродуктов. Из-за сложной внутриполитической и безопасностой ситуации в этой стране рассмотрение дела ливийскими судебными инстанциями не завершалось в течение длительного периода.

Украине удалось достичь результата в переговорах с ливийской стороной и вернуть моряков на родину.

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