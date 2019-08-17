В Украину вернется тепло: синоптик дала неожиданный прогноз

Воскресенье, 18 августа, в Украине будет теплым и комфортным. Дожди пока отступят.

Такой прогноз на второй день выходных дала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, температура воздуха повысится и составит +24 +29 градусов. На Черниговщине, Сумщине местами + 20+ 23 градуса.

"Дожди существенные маловероятны – антициклон, разве что на северо-востоке будет больше облаков и возможен какой-то дождик-пигмей", – пошутила она.

Тепло возвращается в Украину Иллюстрация

Кроме того, синоптик порадовала жителей столицы: "В Киеве ожидается прекрасная погода: сухо, красивые кучевые облака, днем ​​+24 + 26 градусов. Можно выгулять выходные белые платья или костюмы, которым вечно погоды не хватает – будет и не жарко, и не холодно. Только ягоды поешьте дома, чтобы не заляпаться".

Как сообщал OBOZREVATEL, на курортах Украины в августе уже не будет так жарко, как в предыдущие два месяца лета, однако искупаться и позагорать удастся.

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