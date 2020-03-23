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23 марта • обновлено в 12:07
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В Украину въехал зараженный коронавирусом

5.6т
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В Украину в течении суток въехало более 15 тысяч человек, среди которых был один зараженный коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

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"В пункте пропуска "Борисполь" при оформлении на прилет пассажиров одного из авиарейсов, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие. Все службы действовали в соответствии с алгоритмом. Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевания на коронавирус",– говорится в сообщении.

Пограничники добавили, что зараженного сразу доставили в инфекционное отделение больницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 23 марта коронавирус накрыл уже более 180 стран. В Украине обнаружено уже 73 случая заражения.

В Минздраве рассказали, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
аэропорт Борисполь Государственная пограничная служба Украины
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