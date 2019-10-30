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30 октября • обновлено в 10:18
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В Украину пришли крепкие морозы. Фото

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В среду, 30 октября в Украине в Карпатах ударил мороз до минус восьми градусов.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост, что находится на горе Поп Иван.

Спасатели отметили, что состоянием на утро, на высокогорье зафиксировали температуру до - 8 градусов мороза. Кроме того, погода была пасмурной, и наблюдался туман.

Гора Поп Иван

Гора Поп Иван

facebook/chornogora.rescue112

При этом еще вчера, 29 октября на горе Поп Иван температура была около ноля градусов, облачно с прояснениями.

Гора Поп Иван

Гора Поп Иван

facebook/chornogora.rescue112

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Темы
Погода в Карпатах Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
погода снегопад
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