В Украину пришли крепкие морозы. Фото

В среду, 30 октября в Украине в Карпатах ударил мороз до минус восьми градусов.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост, что находится на горе Поп Иван.

Спасатели отметили, что состоянием на утро, на высокогорье зафиксировали температуру до - 8 градусов мороза. Кроме того, погода была пасмурной, и наблюдался туман.

Гора Поп Иван facebook/chornogora.rescue112

При этом еще вчера, 29 октября на горе Поп Иван температура была около ноля градусов, облачно с прояснениями.

Гора Поп Иван facebook/chornogora.rescue112

Как сообщал OBOZREVATEL:

30 октября в Украину с севера Европы продолжит поступать холодный и в основном сухой воздух.

В Украине грядущая зима 2020 года будет в основном теплой и с более плюсовой температурой, чем в предыдущие годы.

В Украине в 2020 году ожидаются ураганы и наводнения. Причиной тому станут изменения в глобальной циркуляции воздуха.

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