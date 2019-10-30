В Украину пришли крепкие морозы. Фото

В среду, 30 октября в Украине в Карпатах ударил мороз до минус восьми градусов.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост, что находится на горе Поп Иван.
Спасатели отметили, что состоянием на утро, на высокогорье зафиксировали температуру до - 8 градусов мороза. Кроме того, погода была пасмурной, и наблюдался туман.
Гора Поп Иван
facebook/chornogora.rescue112
При этом еще вчера, 29 октября на горе Поп Иван температура была около ноля градусов, облачно с прояснениями.
Гора Поп Иван
facebook/chornogora.rescue112
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 октября в Украину с севера Европы продолжит поступать холодный и в основном сухой воздух.
В Украине грядущая зима 2020 года будет в основном теплой и с более плюсовой температурой, чем в предыдущие годы.
В Украине в 2020 году ожидаются ураганы и наводнения. Причиной тому станут изменения в глобальной циркуляции воздуха.
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