В Украину пришел мощный циклон: какие области зацепит

17-18 октября по Украине пройдет мощный циклон.

Как сообщает "Метеопост" в Facebook, он будет двигаться с юга на север (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

"Основная часть осадков выпадет в центральных и северных областях. Суточное количество осадков в этих областях будет достигать 20-30 мм", – говорится в сообщении.

Ветер усилится по всей стране до 12-14 м/с. Но на юге, в центре и на северо-востоке порывы могут достигать 18-20 м/с.

"После прохождения циклона в Украину с севера поступит холодная воздушная масса. 18-21 октября похолодает по всей стране до +5..+10, на юге до +8..+15. В высокогорьях Карпат возможен мороз до -1..-3 и снег", – отметили синоптики.

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